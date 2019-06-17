Hals über Kopf nach EdinburghJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 17.06.2019: Hals über Kopf nach Edinburgh
21 Min.Folge vom 17.06.2019
Zu schnell gibt es bei diesem jungen Pärchen nicht: Obwohl sich die beiden erst seit zwei Wochen daten, wollen sie sich gemeinsam ein Leben in Großbritannien aufbauen. Weil ihr Vater in Manchester geboren wurde, möchte sie zurück zu ihren Wurzeln. Ihr neuer Freund gibt dafür seine Arbeit als Lehrer auf, um ihr nach Edinburgh zu folgen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.