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House Hunters

Hals über Kopf nach Edinburgh

HGTVFolge vom 17.06.2019
Hals über Kopf nach Edinburgh

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House Hunters

Folge vom 17.06.2019: Hals über Kopf nach Edinburgh

21 Min.Folge vom 17.06.2019

Zu schnell gibt es bei diesem jungen Pärchen nicht: Obwohl sich die beiden erst seit zwei Wochen daten, wollen sie sich gemeinsam ein Leben in Großbritannien aufbauen. Weil ihr Vater in Manchester geboren wurde, möchte sie zurück zu ihren Wurzeln. Ihr neuer Freund gibt dafür seine Arbeit als Lehrer auf, um ihr nach Edinburgh zu folgen.

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