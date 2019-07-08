Badefreuden an der Baja CaliforniaJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 08.07.2019: Badefreuden an der Baja California
20 Min.Folge vom 08.07.2019
Größer, weiter, besser: Einem Paar aus Silicon Valley ist ihre Villa nicht mehr groß genug und sie beschließen, ein gigantisches Anwesen mit Meerblick im sonnigen Cabo San Lucas zu bauen. Allerdings stimmen ihre Erwartungen mit ihrem Budget nicht überein. Werden sie noch mehr für ihren mexikanischen Traum ausgeben?
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.