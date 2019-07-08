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House Hunters

Badefreuden an der Baja California

HGTVFolge vom 08.07.2019
Badefreuden an der Baja California

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House Hunters

Folge vom 08.07.2019: Badefreuden an der Baja California

20 Min.Folge vom 08.07.2019

Größer, weiter, besser: Einem Paar aus Silicon Valley ist ihre Villa nicht mehr groß genug und sie beschließen, ein gigantisches Anwesen mit Meerblick im sonnigen Cabo San Lucas zu bauen. Allerdings stimmen ihre Erwartungen mit ihrem Budget nicht überein. Werden sie noch mehr für ihren mexikanischen Traum ausgeben?

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