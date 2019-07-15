Schatz, wo ist der Strand geblieben?Jetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 15.07.2019: Schatz, wo ist der Strand geblieben?
19 Min.Folge vom 15.07.2019
David verbrachte viele Jahre seiner Kindheit in einem kleinen Ort in Mexiko. Jetzt will er seiner Familie den Fischerort zeigen, mit dem er so viel verbindet. Doch als sie ankommen, merkt er: Die Stadt hat sich verändert. Seine Frau Amanda liebt den Trubel, doch David sucht das Puerto Penasco, das er in Erinnerung hat. Wird er dem Ort eine neue Chance geben?
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.