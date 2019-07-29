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House Hunters

Singend durch Karlsruhe

HGTVFolge vom 29.07.2019
Singend durch Karlsruhe

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House Hunters

Folge vom 29.07.2019: Singend durch Karlsruhe

21 Min.Folge vom 29.07.2019

Die professionellen Opernsänger Nick und Jen haben nach Jahren Fernbeziehung endlich eine Stadt gefunden, in der beide arbeiten können. Die Geburt ihrer Tochter hat ihre Prioritäten verändert - sie wollen als Familie zusammen sein. Karlsruhe bietet sich für ihre Karrieren an, doch die Kleinstadt ist wenig attraktiv für die erfolgreichen Sänger. Ein dramatischer Umzug ist vorprogrammiert.

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