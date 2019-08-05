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House Hunters

Frischvermählt in Amsterdam

HGTVFolge vom 05.08.2019
Frischvermählt in Amsterdam

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House Hunters

Folge vom 05.08.2019: Frischvermählt in Amsterdam

20 Min.Folge vom 05.08.2019

Ein Job in Amsterdam gibt dem frisch verheirateten Paar Jamey und Lucas die Chance, eine Zeit in Europa zu leben, bevor sie sich niederlassen und eine Familie gründen. Jamey hat noch nie weit entfernt von seiner Familie gelebt und hofft, ein schönes Zuhause mit großem Innen- und Außenbereich zu finden, in dem er sich wohl fühlt. Doch typische holländische Häuser sind klein und teuer und Lucas macht sich Sorgen, jeden Cent umzudrehen.

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