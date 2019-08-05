House Hunters
Folge vom 05.08.2019: Frischvermählt in Amsterdam
20 Min.Folge vom 05.08.2019
Ein Job in Amsterdam gibt dem frisch verheirateten Paar Jamey und Lucas die Chance, eine Zeit in Europa zu leben, bevor sie sich niederlassen und eine Familie gründen. Jamey hat noch nie weit entfernt von seiner Familie gelebt und hofft, ein schönes Zuhause mit großem Innen- und Außenbereich zu finden, in dem er sich wohl fühlt. Doch typische holländische Häuser sind klein und teuer und Lucas macht sich Sorgen, jeden Cent umzudrehen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.