Ein Altersruhesitz in MexikoJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 05.08.2019: Ein Altersruhesitz in Mexiko
20 Min.Folge vom 05.08.2019
Ein spontanes und lebenslustiges Paar sucht in Tulum, Mexiko, nach besserem Wetter und einem gesünderen Lebensstil. Sie verkaufen ihr Familienhaus und suchen in der neuen Umgebung ein neues Zuhause. Ihr ist wichtig, dass genug Platz für die erwachsenen Kinder ist, ihm reicht ein Heim für zwei. Die Diskussionen sind eröffnet! Das einzige, was entschieden ist, ist das Budget.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.