House Hunters
Folge vom 05.08.2019: Lissabon ist nicht New York
21 Min.Folge vom 05.08.2019
Debbie ist seit Jahren fester Bestandteil der New Yorker Kunstszene, doch sie wagt mit ihren Kindern einen Neuanfang in Lissabon. Schnell stellt sie fest: Sie hat Angst, etwas in NYC zu verpassen. In Lissabon hilft ihre Freundin Tracy bei der Wohnungssuche, doch Debbie vergleicht alles mit Manhattan und ihrem exklusiven, teuren Leben im Big Apple.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.