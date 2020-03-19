Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

Sydneys Skyline

HGTVFolge vom 19.03.2020
Sydneys Skyline

Sydneys SkylineJetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 19.03.2020: Sydneys Skyline

21 Min.Folge vom 19.03.2020

Wegen einer Beförderung müssen Brandon und seine Verlobte Amy von San Francisco nach Sydney umziehen. Dafür gab Amy ihren Job auf und ist bereit für ein Abenteuer. Doch ihre Vorstellungen an ihr neues Zuhause könnten unterschiedlicher nicht sein: Amy bevorzugt eine große und offene Wohnung, während Brandon möglichst nahe an seiner Arbeit wohnen möchte. Feststeht: Wenn die beiden ein neues Zuhause finden wollen, das alle ihre Wünsche erfüllt und auch Platz genug für ihren großen Hund bietet, müssen sie Kompromisse eingehen.

Alle verfügbaren Folgen