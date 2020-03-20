House Hunters
Folge vom 20.03.2020: Frankreich, mon amour
20 Min.Folge vom 20.03.2020
Nicolai, Jena und ihre kleine Tochter Olivia ziehen aus beruflichen Gründen nach Clermont-Ferrand in Frankreich. Die Vorfreude ist groß, doch als sich die beiden bei der Haussuche von einer anderen Seite kennenlernen, ziehen graue Wolken auf. Nicolai träumt von einem Leben auf dem Land, während Jena den Komfort der Stadt nicht missen möchte. Können sie sich einigen oder wird es ein Oder wird es ein Fiasko, ein Haus zu finden, das sowohl ihren Bedürfnissen als auch ihren Träumen von einem Leben in Frankreich entspricht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.