House Hunters
Folge vom 24.03.2020: Angekommen in Amsterdam
19 Min.Folge vom 24.03.2020
Die Anthropologen Sarah und Aaron haben es satt, für ihre Arbeit ständig nach Europa zu pendeln. Deshalb beschlossen sie, in Amsterdam ein neues Zuhause zu suchen. Um Sarah zu helfen, sich in ihrem neuen Job zurechtzufinden und in den Niederlanden zu promovieren, ist Aaron bereit, seine Karriere zu pausieren, um mit ihren beiden Töchtern zu Hause zu bleiben. Sarah träumt von einer Dachterrasse, aber mit zwei jungen Kindern bevorzugt Aaron eine Wohnung im Erdgeschoss. Sie müssen sich nicht nur auf eine Wohnung einigen, sondern auch zwischen einem langen Weg zur Arbeit und einem kurzen Weg zur Schule oder umgekehrt.
