HGTVFolge vom 31.03.2020
Folge vom 31.03.2020: Abstriche in Assen

21 Min.Folge vom 31.03.2020

Jakes Leben in Phillips, Wisconsin, war perfekt, bis er erfuhr, dass er aus beruflichen Gründen in die Niederlande versetzt wurde. Jetzt müssen er, seine Frau Sara und ihre beiden kleinen Töchter von Freunden und Familie wegziehen. Jakes Job auf einer Bohrinsel bedeutet, dass Sara sich in ihrer neuen Heimat hauptsächlich allein zurechtfinden muss, und so ist sie fest entschlossen, ein funktionales Zuhause zu finden, in dem sie als Familie glücklich sein werden. Aber der Wohnungsmarkt in Assen ist anders als in Wisconsin, sodass sie einige Abstriche machen müssen. Aber sind die beiden überhaupt bereit dafür?

