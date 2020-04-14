House Hunters
Folge vom 14.04.2020: Große Hoffnungen in Breda
21 Min.Folge vom 14.04.2020
Ein Umzug nach Europa lässt Kindheitsträume wahr werden! Für Ivan und Lindsay geht es in die Stadt Breda in die Niederlande. Die Haussuche spaltet das Paar: Ivan sucht nach einem Zuhause im Budget und in der Nähe seiner Arbeit, Lindsay träumt von einem großen Haus in der teuren Innenstadt. Scheitern die beiden bei ihrem Europa-Abenteuer bereits bei der Immobiliensuche?
