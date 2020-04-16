Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

Rückzugsort auf Cayman Brac

HGTVFolge vom 16.04.2020
Rückzugsort auf Cayman Brac

Folge vom 16.04.2020: Rückzugsort auf Cayman Brac

Folge vom 16.04.2020

Die Winter im Hinterland von New York sind zu lang und zu kalt für Joanne und Ken. Sie wollen in ein Ferienhaus auf Cayman Brac Island in der Karibik investieren. Was sie dabei außer Acht lassen: Die Hurrikansaison und die Regenzeit können ihnen einen Strich durch die Rechnung machen. Denn ihr zukünftiges Haus muss nicht nur schön aussehen, sondern auch dem Wetter standhalten.

