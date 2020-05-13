Ein neues Zuhause für eine GroßfamilieJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 13.05.2020: Ein neues Zuhause für eine Großfamilie
21 Min.Folge vom 13.05.2020
Steve und Cindy McLean sind Eltern von zehn Kindern in Longmont, Colorado. Als Steve die Möglichkeit bekommt, sein Geschäft in San Carlos, Mexiko, auszubauen, fackelt er nicht lange. Doch Cindy ist besorgt, die Großfamilie zu entwurzeln. Ein schönes Zuhause ist das A und O - eine große Küche und ein Pool für die Kinder ein Muss. Steve behält das Budget im Blick.
