Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
House Hunters

Gemütlich oder praktisch?

HGTVFolge vom 14.05.2020
Gemütlich oder praktisch?

Gemütlich oder praktisch?Jetzt kostenlos streamen

House Hunters

Folge vom 14.05.2020: Gemütlich oder praktisch?

21 Min.Folge vom 14.05.2020

Eine Familie wohnte ihr Leben lang in einer Gemeinde in Massachusetts. Dann beschließen sie: Es ist Zeit für ein Abenteuer. Sie ziehen über den Teich nach Warwickshire County in England. Sie suchen ein Haus mit britischem Charme, das genug Platz für die sechsköpfige Familie bietet. Dabei müssen die Eltern Kompromisse eingehen.

Alle verfügbaren Folgen