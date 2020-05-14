House Hunters
Folge vom 14.05.2020: Gemütlich oder praktisch?
21 Min.Folge vom 14.05.2020
Eine Familie wohnte ihr Leben lang in einer Gemeinde in Massachusetts. Dann beschließen sie: Es ist Zeit für ein Abenteuer. Sie ziehen über den Teich nach Warwickshire County in England. Sie suchen ein Haus mit britischem Charme, das genug Platz für die sechsköpfige Familie bietet. Dabei müssen die Eltern Kompromisse eingehen.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.