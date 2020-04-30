Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters

Immobiliensuche in Südafrika

HGTVFolge vom 30.04.2020
Immobiliensuche in Südafrika

House Hunters

Folge vom 30.04.2020: Immobiliensuche in Südafrika

21 Min.Folge vom 30.04.2020

Die Doktorarbeit haben sie in der Tasche, jetzt ruft das Leben! Für ein Londoner Paar geht es dafür für ihren ersten Job in die Provinz Westkap nach Südafrika. Sie suchen ein schönes, abgelegenes Haus, doch nur ein Einkommen legt ihnen Steine in den Weg. Der Wettbewerb auf dem Immobilienmarkt ist hart und jeder wünscht sich eine Villa in den Weinbergen.

