House of the Dragon
Folge 8: Die Königin, die stets eine war
67 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16
Während sich die Fronten im Krieg der Targaryen verhärten, schmieden Daemon und Rhaenyra Pläne für die Zukunft von Westeros. Alicent bietet einen Friedensvertrag an, der jedoch einen hohen Preis fordert ...
