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How I Met Your Mother

Tue Böses, ernte Gutes

ProSiebenStaffel 3Folge 12vom 26.05.2026
Tue Böses, ernte Gutes

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How I Met Your Mother

Folge 12: Tue Böses, ernte Gutes

21 Min.Folge vom 26.05.2026

Es ist St. Patricks Day und Ted hat keine Lust auf die verrückten Partys. Als jedoch Barney mit zwei scharfen Mädels vor der Tür steht, lässt er sich breitschlagen. Im Club angekommen unternimmt Ted Versuche, um Barneys Theorie "Tue Böses, ernte Gutes" zu bestätigen. Und so erhält er Gratis-Champagner, Kaviar und eine hübsche Frau ... Marshall und Robin unternehmen alles, damit Lily nicht merkt, dass die neue gemeinsame Wohnung den einen oder anderen Mangel hat.

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