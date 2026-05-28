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How I Met Your Mother

Die Rächerin

ProSiebenStaffel 3Folge 14vom 28.05.2026
Die Rächerin

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How I Met Your Mother

Folge 14: Die Rächerin

20 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Barney scheint eine Pechsträhne zu haben: Schon seit Tagen hat er keine Frau mehr aufgerissen. Als er mit Lily in der Bar sitzt und kurz auf die Toilette geht, wird sie von einer Unbekannten vor Barney gewarnt. Der muss nun herausfinden, wer die Rächerin ist, die ihm sein Liebesglück vermiest. Doch auch umfangreiche "Recherchen" bringen ihn nicht darauf, wer die geheimnisvolle Frau ist.

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