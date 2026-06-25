How I Met Your Mother
Folge 14: Die Tänzerhüfte
21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6
Da Robin immer noch keinen Job gefunden hat, droht ihr die Abschiebung nach Kanada. Barney bietet ihr seine Hilfe an, und Robin ist verzweifelt genug, sie anzunehmen. Sie beginnen, ein Demo-Video zu drehen, doch schon bald kommt es zu Streitigkeiten ... Marshall behauptet, er könne nicht mehr richtig Basketball spielen, da er sich dabei eine Hüftverletzung zugezogen hat. Doch Lily findet heraus, dass seiner Verletzung in Wirklichkeit eine ganz andere Ursache zugrunde liegt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen