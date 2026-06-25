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How I Met Your Mother

Die Tänzerhüfte

ProSiebenStaffel 4Folge 14vom 25.06.2026
Die Tänzerhüfte

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How I Met Your Mother

Folge 14: Die Tänzerhüfte

21 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 6

Da Robin immer noch keinen Job gefunden hat, droht ihr die Abschiebung nach Kanada. Barney bietet ihr seine Hilfe an, und Robin ist verzweifelt genug, sie anzunehmen. Sie beginnen, ein Demo-Video zu drehen, doch schon bald kommt es zu Streitigkeiten ... Marshall behauptet, er könne nicht mehr richtig Basketball spielen, da er sich dabei eine Hüftverletzung zugezogen hat. Doch Lily findet heraus, dass seiner Verletzung in Wirklichkeit eine ganz andere Ursache zugrunde liegt.

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