How I Met Your Mother
Folge 16: Am Haken
21 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12
Ted steht total auf Tiffany und würde alles für sie tun. Tiffany interessiert sich nicht besonders für Ted, hält ihn aber hin, weil sie ihn gelegentlich gut gebrauchen kann. Andererseits muss Ted sich eingestehen, dass auch er jemanden am Haken hat: Henrietta, die sich wiederum eine Zukunft mit ihm erhofft und von ihm hingehalten wird. Bei seinen Freunden ist es ähnlich: Robin hält Kameramann Mike hin, und Lily lässt schon seit Jahren einen Freund aus dem College zappeln.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen