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How I Met Your Mother

Zum Affen gemacht

ProSiebenStaffel 5Folge 19vom 05.08.2026
Zum Affen gemacht

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How I Met Your Mother

Folge 19: Zum Affen gemacht

21 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Marshall, Lily und die anderen sind bei Ted und haben Pizza bestellt. Doch Marshall hat kein Bargeld, um die Lieferung zu bezahlen. Zögerlich erzählt er seinen Freunden, wie ihm ein Räuber auf dem Heimweg durch den Central Park die Geldbörse gestohlen hat. Die Geschichte flößt Lily soviel Angst ein, dass sie beschließt, sich eine Pistole zu kaufen. Das wiederum bringt Marshall zu dem Geständnis, dass er in Wirklichkeit von einem Äffchen aus dem Zoo beklaut wurde.

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