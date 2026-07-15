How I Met Your Mother
Folge 4: Der sexlose Gastgeber
21 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Ted kleidet sich als Professor jetzt in Tweed. Anders als Barney ist er davon überzeugt, dass der neue Look bei den Frauen sehr gut ankommt. Tatsächlich lernt Ted am nächsten Abend die attraktive Suzy kennen, die prompt bei ihm übernachtet. Als Barney erfährt, dass zwischen den beiden nichts gelaufen ist, fühlt er sich bestätigt: Die junge Frau hatte in Ted einen "sexlosen Gastgeber" gesehen, bei dem man umsonst übernachten kann. Aber Ted lässt sich von Barney nichts einreden.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen