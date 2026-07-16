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How I Met Your Mother

Der Koffein-Trip

ProSiebenStaffel 5Folge 5vom 16.07.2026
Der Koffein-Trip

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How I Met Your Mother

Folge 5: Der Koffein-Trip

21 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Ted und Marshall erfahren, dass eines ihrer beliebtesten Ausflugziele - eine spektakulär miese Pizzeria in Chicago - dichtmacht. Daher beschließen sie, ihre Studentenzeit noch einmal aufleben zu lassen und, abgefüllt mit Koffein, auf den 22-Stunden-Trip in das Lokal zu gehen. Doch etwas ist anders: Marshall nimmt seine Lily mit. Robin entschließt sich zu einem Einbürgerungstest, um einer möglichen Abschiebung nach Kanada vorzubeugen. Für Freund Barney ein gefundenes Fressen ...

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