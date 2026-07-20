How I Met Your Mother
Folge 7: Der Durchhänger
21 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
Die Tatsache, dass Barney Ted seine Porno-Sammlung vermacht hat, ist ein deutliches Zeichen, dass Barney und Robin tatsächlich ein Paar sind. Allerdings machen die beiden keine verrückten Sachen mehr. Barney hat jetzt ein Beziehungsbäuchlein, und Robin sieht um Jahre gealtert aus. Zudem streiten sie sich von morgens bis abends. Aus diesem Grund kommen ihre Freunde zu der Überzeugung, dass man die beiden auseinanderbringen sollte. Lily hat eine Idee.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen