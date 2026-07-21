How I Met Your Mother
Folge 8: Der Sporttaucher
21 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Nach einer Trennung gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Leben weiterzuführen. Barney beschließt, wieder wie früher mit Lügen und Täuschungen Frauen aufzureißen und flachzulegen. Er hat auch bereits ein Buch geschrieben: Es enthält alle Tricks, mit denen ein Mann ans Ziel kommt. Seine Exfreundin Robin hingegen will sich nur noch um ihre Arbeit kümmern. Aber Ted und Marshall liegen ihr ständig in den Ohren, dass sie auf diese Art nur das Gegenteil erreicht.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen