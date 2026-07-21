Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Der Sporttaucher

ProSiebenStaffel 5Folge 8vom 21.07.2026
Der Sporttaucher

Der SporttaucherJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 8: Der Sporttaucher

21 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12

Nach einer Trennung gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Leben weiterzuführen. Barney beschließt, wieder wie früher mit Lügen und Täuschungen Frauen aufzureißen und flachzulegen. Er hat auch bereits ein Buch geschrieben: Es enthält alle Tricks, mit denen ein Mann ans Ziel kommt. Seine Exfreundin Robin hingegen will sich nur noch um ihre Arbeit kümmern. Aber Ted und Marshall liegen ihr ständig in den Ohren, dass sie auf diese Art nur das Gegenteil erreicht.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen