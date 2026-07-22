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How I Met Your Mother

Klapsgiving 2 - Die Rache der Ohrfeige

ProSiebenStaffel 5Folge 9vom 22.07.2026
Klapsgiving 2 - Die Rache der Ohrfeige

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How I Met Your Mother

Folge 9: Klapsgiving 2 - Die Rache der Ohrfeige

21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12

Lily und Marshall feiern zum ersten Mal in ihrer eigenen Wohnung Thanksgiving. Dazu laden sie ihre Freunde ein. Doch überraschend steht auch Lilys Vater vor der Tür. Obwohl es eine Familienfeier ist, will Lily ihn bei dem Fest nicht dabei haben. Denn er hat sich sein ganzes Leben lang als Spiele-Erfinder versucht - und dafür seine Tochter vernachlässigt. Für Barney scheint es kein schöner Abend zu werden: Wegen einer verlorenen Wette hat Marshall noch eine Ohrfeige bei ihm gut.

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