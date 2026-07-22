Klapsgiving 2 - Die Rache der OhrfeigeJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 9: Klapsgiving 2 - Die Rache der Ohrfeige
21 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Lily und Marshall feiern zum ersten Mal in ihrer eigenen Wohnung Thanksgiving. Dazu laden sie ihre Freunde ein. Doch überraschend steht auch Lilys Vater vor der Tür. Obwohl es eine Familienfeier ist, will Lily ihn bei dem Fest nicht dabei haben. Denn er hat sich sein ganzes Leben lang als Spiele-Erfinder versucht - und dafür seine Tochter vernachlässigt. Für Barney scheint es kein schöner Abend zu werden: Wegen einer verlorenen Wette hat Marshall noch eine Ohrfeige bei ihm gut.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen