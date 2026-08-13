How I Met Your Mother
Folge 1: Meins
21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12
Marshall und Lily wollen endlich ein Kind haben und gehen die Sache ganz bewusst an. Da Marshall seinem Vater von der Absicht erzählt hat, ruft der täglich an, um sich über den Stand der Dinge unterrichten zu lassen und um seinem Sohn den einen oder anderen Tipp zu geben. Ted, immer noch auf der Suche nach der Frau fürs Leben, sieht im McLarens ein hübsches Mädchen. Leider ist er zu nervös, um sie anzusprechen. Ein gefundenes Fressen für Barney, der ihn sogleich damit aufzieht.
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen