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How I Met Your Mother

Meins

ProSiebenStaffel 6Folge 1vom 13.08.2026
Meins

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How I Met Your Mother

Folge 1: Meins

21 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 12

Marshall und Lily wollen endlich ein Kind haben und gehen die Sache ganz bewusst an. Da Marshall seinem Vater von der Absicht erzählt hat, ruft der täglich an, um sich über den Stand der Dinge unterrichten zu lassen und um seinem Sohn den einen oder anderen Tipp zu geben. Ted, immer noch auf der Suche nach der Frau fürs Leben, sieht im McLarens ein hübsches Mädchen. Leider ist er zu nervös, um sie anzusprechen. Ein gefundenes Fressen für Barney, der ihn sogleich damit aufzieht.

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How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

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