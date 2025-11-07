How I Met Your Mother
Folge 18: Sinneswandel
Nach dem Herzinfarkt von Marshalls Vater lässt jeder der Freunde sein Herz untersuchen. Barneys Herz weist Rhythmusstörungen auf und der Arzt verordnet ein Langzeit-EKG. Bei der späteren Auswertung lassen sich Barneys emotionale Höhepunkte feststellen und er lässt die letzten 24 Stunden, die er mit Nora verbracht hat, Revue passieren ... Robin will sich einen Hund zulegen, doch Ted ist dagegen, weil er befürchtet, dass er sich letztendlich um das Tier kümmern muss ...
