Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Sinneswandel

ProSiebenStaffel 6Folge 18vom 07.11.2025
Sinneswandel

SinneswandelJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 18: Sinneswandel

21 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 12

Nach dem Herzinfarkt von Marshalls Vater lässt jeder der Freunde sein Herz untersuchen. Barneys Herz weist Rhythmusstörungen auf und der Arzt verordnet ein Langzeit-EKG. Bei der späteren Auswertung lassen sich Barneys emotionale Höhepunkte feststellen und er lässt die letzten 24 Stunden, die er mit Nora verbracht hat, Revue passieren ... Robin will sich einen Hund zulegen, doch Ted ist dagegen, weil er befürchtet, dass er sich letztendlich um das Tier kümmern muss ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen