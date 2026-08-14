How I Met Your Mother
Folge 2: Das große Aufräumen
21 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
Barneys Mutter Loretta plant, ihr Haus zu verkaufen. Barney und seine Freunde helfen dabei, die Bude auszuräumen. Beim Verpacken diverser Erinnerungsstücke entdecken sie einen Brief an einen gewissen Sam Gibbs, der aber nie verschickt wurde. Im Umschlag befindet sich ein Foto von Barney und seinem Bruder James, auf dessen Rückseite Loretta die Worte "dein Sohn" geschrieben hatte. Sofort macht sich Barney mitsamt James und den Freunden auf den Weg zu seinem vermeintlichen Vater.
Weitere Folgen in Staffel 6
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How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen