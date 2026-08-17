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How I Met Your Mother

Unvollendet

ProSiebenStaffel 6Folge 3vom 17.08.2026
Unvollendet

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How I Met Your Mother

Folge 3: Unvollendet

21 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 12

Ted bekommt von Barney das Angebot, den neuen Hauptsitz der Goliath National Bank zu entwerfen. Ted sagt aber ab, ist er doch mit seinem Job als Architekturdozent zufrieden. Daraufhin setzt Barney alles daran, sich von Ted das "Ja" einzuholen. Zu diesem Zweck wendet er all seine Tricks an, mit denen er üblicherweise jede Frau rumkriegt. Indes kämpft Robin mit der Trennung von ihrem Kollegen Don. Angetrunken spricht sie ihm mehrmals schlimme Drohungen auf den Anrufbeantworter.

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How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

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