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How I Met Your Mother

Jeder gegen jeden

ProSiebenStaffel 6Folge 4vom 18.08.2026
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How I Met Your Mother

Folge 4: Jeder gegen jeden

21 Min.Folge vom 18.08.2026Ab 6

Marshall erhält eine SMS von Max, einem Freund. Der teilt ihm mit, dass Woody Allen im gleichen Steakhouse wie er zu Mittag isst. Die Freunde beschließen, ein Wettrennen dorthin zu machen. Dabei benutzt jeder das Fortbewegungsmittel, von dem er glaubt, dass es im New Yorker Verkehr das schnellste ist. Lily entscheidet sich für die U-Bahn, Ted nimmt den Bus, Robin wählt das Taxi, Marshall läuft und Barney spielt einen Herzinfarkt, um mit dem Krankenwagen nach Downtown zu kommen.

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