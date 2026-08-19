Der Architekt der VernichtungJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 5: Der Architekt der Vernichtung
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Ted lernt die sympathische Aktivistin Zoey kennen. Sie und ihre Freunde versuchen zu verhindern, dass das imposante und alte, aber verwahrloste Arcadian-Hotel dem neuen Hauptsitz der Goliath National Bank weichen muss. Zum Glück weiß Zoey nicht, dass Ted der Architekt des Neubaus ist. Da Ted nicht nur das Arcadian, sondern auch Zoey mag, droht er Barney, aus dem Projekt auszusteigen ... Währenddessen versuchen Marshall und Lily weiterhin, ein Baby zu bekommen.
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Alle Staffeln im Überblick
How I Met Your Mother
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Romanze, Drama
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen