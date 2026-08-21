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How I Met Your Mother

Wir kümmern uns

ProSiebenStaffel 6Folge 7vom 21.08.2026
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How I Met Your Mother

Folge 7: Wir kümmern uns

21 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

Marshall feuert seinen Mitarbeiter Randy, da er einen Fehler nach dem anderen macht. Randy ist insgeheim froh über die Kündigung, da er sich mit Hilfe der Abfindung endlich seinen Traum von einer eigenen kleinen Brauerei erfüllen kann. Marshall wird über Nacht allerdings von seinem schlechten Gewissen geplagt ... Als Robin am Tag nach Halloween etwas zerzaust und in Krankenschwestern-Outfit zu Hause auftaucht, möchte vor allem Lily wissen, mit wem Robin die Nacht verbracht hat.

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