Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Gutes neues Jahr

ProSiebenStaffel 7Folge 13vom 04.12.2025
Gutes neues Jahr

Gutes neues JahrJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 13: Gutes neues Jahr

21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Am Neujahrstag steht Marshall am Grab seines geliebten Vaters, der vor einem Jahr verstorben ist. Er möchte ihm alles über den turbulenten Silvesterabend der Gang erzählen: Barney und Ted sind ihrem langgehegten Traum von einer eigenen Bar ein Stück näher gekommen, Robin kann ihre Karriere vorantreiben und Lily muss sich mal wieder mit ihrer Beziehung zu ihrem Vater auseinandersetzen. Leider wird Marshalls persönliches Zwiegespräch von anderen Besuchern gestört ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen