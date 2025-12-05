Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

46 Minuten

ProSiebenStaffel 7Folge 14vom 05.12.2025
46 Minuten

46 MinutenJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 14: 46 Minuten

21 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 12

Marshall und Lily wohnen mittlerweile auf Long Island in dem Haus, das Lily von ihren Großeltern geschenkt bekommen hat. Lilys Vater Mickey ist bei ihnen eingezogen und lebt somit wieder dort, wo er seine Kindheit verbracht hat. Schon bald geht Mickey den beiden gehörig auf die Nerven ... Indes nimmt Barney sowohl Ted als auch Robin und Kevin mit in einen Stripclub, in dem eine Tänzerin namens Jasmine arbeitet, welche eine totale Ähnlichkeit mit Lily hat - mit fatalen Folgen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen