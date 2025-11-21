Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Die Stinson-Krise

ProSiebenStaffel 7Folge 4vom 21.11.2025
Die Stinson-Krise

Die Stinson-KriseJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 4: Die Stinson-Krise

21 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 12

Barney ist Feuer und Flamme für Nora und möchte sein altes Ich mit all seinen Macken hinter sich lassen. Robin hilft ihm dabei - mit verheerenden Folgen: Sie macht es sich zur Aufgabe, Nora zu schikanieren und sie somit aus Barneys Leben zu verdrängen, damit sie ihn wieder für sich haben kann. Nach einem gewalttätigen Übergriff wird sie zu einer Therapie verdonnert. Indes mischt sich Ted immer stärker in Lilys Schwangerschaft ein - zum Missfallen der werdenden Eltern.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen