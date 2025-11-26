Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Noretta

ProSiebenStaffel 7Folge 7vom 26.11.2025
Noretta

NorettaJetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 7: Noretta

21 Min.Folge vom 26.11.2025

Barneys Bruder James ist zu Besuch in New York. Es stellt sich heraus, dass er von Nora alles andere als begeistert ist, weil sie ihn an seine Mutter Loretta erinnert. Kevin stößt die anderen darauf, dass es völlig normal sei, bei der Partnerwahl eine Person auszuwählen, die Ähnlichkeit mit einem Elternteil hat. Das bringt die Clique zum Nachdenken ... Für Ted ist es indes ein bitterer Moment, als er feststellt, dass er der Einzige ohne festen Partner ist.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 2 Staffeln und Folgen