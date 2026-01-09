Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Wandschrank

ProSiebenStaffel 8Folge 10vom 09.01.2026
Folge 10: Im Wandschrank

21 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 6

Robin bricht in Barneys Wohnung ein, um ihrer dicken, verhassten Kollegin Patrice zu beweisen, dass Barney ein Schwein ist. Dafür will sie sein geheimes "Playbook" stehlen und es der verliebten Patrice unter die Nase reiben. Plötzlich kommen jedoch Barney und Patrice nach Hause, und Robin flüchtet in den Wandschrank. Mit dem Handy ruft sie Ted an, der zur Hilfe eilt, aber schließlich auch im Schrank landet. Dort eingeschlossen, erwarten die beiden einige Überraschungen ...

