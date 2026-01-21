How I Met Your Mother
Folge 18: Immer Ärger mit Barney
21 Min.Folge vom 21.01.2026
Als Ted nach Hause kommt, hat Jeanette seine Mails durchforstet und im Anschluss die Wohnung verwüstet. Barney überredet ihn nach diesem Vorfall, sich mit Hilfe seines Playbooks nach einer neuen Freundin umzusehen. Als Robin erfährt, dass Barney das Buch nicht wie versprochen vernichtet hat, ist sie außer sich ... Lily geht unterdessen auf einer Vernissage ihrem neuen Job nach. Marshall begleitet sie, doch inmitten der Schickeria fühlt er sich fehl am Platz ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
