iCarly
Die 13-jährige Carly, ihr Bruder Spencer, Freundin Sam und Technikliebhaber Freddy entwickeln eine alberne Webshow mit dem Namen `iCarly', die sich immer größerer Beliebtheit bei der Online-Gemeinschaft erfreut.
iCarly: Die Jugendserie mit den wohl ersten Influencern der 2000er
Die 13-jährige Carly Shay kreiert ihre eigene Webshow und wird damit zum Star. iCarly heißt der Webcast und sie moderiert ihn gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sam.
Und das, obwohl sie nie berühmt sein wollte. Geschweige denn, eine eigene Show leiten. Die Entstehung von iCarly ist zufällig - Carly und Sam sind frech gegenüber ihrer Lehrerin und müssen zur Strafe das Casting für die Talentshow der Schule beaufsichtigen. Die zwei verwandeln das Vorsprechen in eine humorvolle Show, was ihren besten Freund und Techniknerd Freddie dazu veranlasst, das ohne ihr Wissen aufgenommene Vorsprechen ins Netz zu stellen. Das Online-Publikum ist begeistert und die Webshow iCarly geboren. Jetzt liefern Carly und Sam regelmäßig humorvolle Sketche, plaudern über Talentwettbewerbe, liefern den neuesten Klatsch und Tratsch, führen Interviews, fachsimpeln über die schmackhaftesten Rezepte und lösen so ziemlich jedes Teenie-Problem. Produziert wird der Webcast in einem provisorischen Studio im Loft von Carlys Bruder Spencer. Um die technische Umsetzung kümmert sich weiterhin Freddie.
Der Durchbruch für Miranda Cosgrove
Die Rolle der Schülerin Carly Shay war für die junge Miranda Cosgrove, nach ihrer Nebenrolle in der Sitcom Drake & Josh, die erste Hauptrolle - und die machte sie später zur bestbezahlten Kinderdarstellerin im Jahre 2012 und führte dazu, dass die Schauspielerin auch zehn Jahre später noch ein fester Bestandteil Hollywoods ist und auf der bekannten 30 Under 30 Liste des Forbes Magazines geführt wird.
Doch auch für ihre iCarly-Serienkollegen war das Erfolgsformat von Nickelodeon der Start in erfolgreiche Filmkarrieren. So war Freddie-Darsteller Nathan Kress unter anderem auch in CSI:Vegas, Hawaii-Five-O oder Major Crimes zu sehen. Ebenfalls ist er als Schauspieler und Regisseur bei Game Shakers – Jetzt geht’s App tätig. Für die Sitcom arbeitet er unter anderem mit Dan Schneider zusammen, dem Regisseur von iCarly und diversen anderen Nickelodeon-Formaten. Jerry Trainor, der Carlys 20-jährigen Bruder Spencer Shay spielt, war als Schauspieler unter anderem in 2 Broke Girls und Law & Order True Crime zu sehen.
Jennette McCurdy verkörpert in der Serie Carlys beste Freundin Samantha „Sam“ Puckett. Im Jahr 2017 hat sie der Schauspielerei zwar den Rücken gekehrt, doch seitdem arbeitet sie als erfolgreiche Drehbuchautorin und Regisseurin hinter der Kamera.
Revival im Jahre 2021
Die US-amerikanische Jugendserie iCarly wurde von 2007 bis 2012 auf dem Sender Nickelodeon ausgestrahlt. Im deutschen TV ist Staffel 1 der Serie ein Jahr später, im Januar 2008, auf dem privaten Fernsehsender Nick Premium gestartet. Im Gesamten umfasst die Serie 109 Episoden in sechs Staffeln. Jede Folge ist um die 23 Minuten lang und stammt aus der Feder von Dan Schneider. Die Hauptdarstellerin Miranda Cosgrove singt gemeinsam mit Drake Bell “Leave it all to me”, den Titelsong zur Serie.
Im Dezember 2020 ist eine Fortsetzung der beliebten Comedy-Serie angekündigt worden. Seit Juni 2021 werden die 13 Folgen ausgestrahlt und Cosgrove, Kress und Trainor schlüpfen erneut in ihre Rollen.
Offensichtlich fühlen sich die Hauptdarsteller*innen ihren Rollen verbunden. Hast auch du jetzt nochmal Lust auf eine Reise zurück und möchtest Carly Shay, Sam Puckett und Freddie Benson durch ihre Webshow begleiten - oder ihre Abenteuer neu entdecken? Dann schau dir ganze Folgen von iCarly auf Joyn im Stream an.