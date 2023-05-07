Hurra, hurra, die Bude brennt!Jetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 1: Hurra, hurra, die Bude brennt!
23 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 6
Spencer versucht, Carly an ihrem Geburtstag zu überraschen, aber stattdessen setzt er ihr Zimmer in Brand. Doch als ihm die Versicherungsfirma einen dicken Scheck aushändigt, hat er die Chance, alles wiedergutzumachen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon