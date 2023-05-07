Zum Inhalt springenBarrierefrei
iCarly

NickelodeonStaffel 3Folge 1vom 07.05.2023
Folge 1: Hurra, hurra, die Bude brennt!

23 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 6

Spencer versucht, Carly an ihrem Geburtstag zu überraschen, aber stattdessen setzt er ihr Zimmer in Brand. Doch als ihm die Versicherungsfirma einen dicken Scheck aushändigt, hat er die Chance, alles wiedergutzumachen.

Nickelodeon
