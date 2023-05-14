Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
iCarly

Und zum Schluss ein Kuss

NickelodeonStaffel 3Folge 10vom 14.05.2023
Und zum Schluss ein Kuss

Und zum Schluss ein KussJetzt kostenlos streamen

iCarly

Folge 10: Und zum Schluss ein Kuss

23 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 6

Carly und ihre Freunde verbringen eine Nacht in der Schule, um ihre Schulprojekte abzuschliessen. Dabei glauben Carly und Freddie, dass sich Sam möglicherweise in den neuen Jungen namens Brad verknallt haben könnte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

iCarly
Nickelodeon
iCarly

iCarly

Alle 2 Staffeln und Folgen