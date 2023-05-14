Zum Inhalt springenBarrierefrei
NickelodeonStaffel 3Folge 6vom 14.05.2023
23 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 6

Als ein Video von Nevel im Internet kursiert, in dem er ein kleines Mädchen zur Schnecke macht, wird er zum Hassobjekt der Leute. Er fleht Carly und ihre Gang darum an, seine Ehre wieder herzustellen - und die lassen sich tatsächlich dazu erweichen.

