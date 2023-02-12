iCarly
Folge 14: Absolut halloweenös!
23 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6
Carly, Sam und Freddie nehmen die Halloween-Ausgabe ihrer Web-Show in einem alten Apartment auf, in dem es angeblich spukt. Eigentlich glauben die drei ja nicht an Gespenster. Aber das ändert sich gründlich, als sich plötzlich die unheimlichen Vorkommnisse in der Wohnung häufen. Sind hier wirklich Geister am Werk?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Feiertag, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon