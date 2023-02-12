Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
iCarly

Absolut halloweenös!

NickelodeonStaffel 1Folge 14vom 12.02.2023
Absolut halloweenös!

Absolut halloweenös!Jetzt kostenlos streamen

iCarly

Folge 14: Absolut halloweenös!

23 Min.Folge vom 12.02.2023Ab 6

Carly, Sam und Freddie nehmen die Halloween-Ausgabe ihrer Web-Show in einem alten Apartment auf, in dem es angeblich spukt. Eigentlich glauben die drei ja nicht an Gespenster. Aber das ändert sich gründlich, als sich plötzlich die unheimlichen Vorkommnisse in der Wohnung häufen. Sind hier wirklich Geister am Werk?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

iCarly
Nickelodeon
iCarly

iCarly

Alle 1 Staffeln und Folgen