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iCarly

Nachsitzen für alle!

NickelodeonStaffel 1Folge 16vom 11.05.2026
Nachsitzen für alle!

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iCarly

Folge 16: Nachsitzen für alle!

23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6

Der 50. iCarly-Webcast steht bevor. Dummerweise wird Sam kurz vor dem Ausstrahlungstermin zum Nachsitzen verdonnert. Die Strafstunden muss er ausgerechnet zum Zeitpunkt der geplanten Sendung absitzen! Jetzt ist guter Rat teuer. Carly hat schließlich die rettende Idee: Wenn sie selbst und Freddie ebenfalls nachsitzen müssen, können sie ihren Webcast einfach vom Klassenzimmer aus senden. Doch so sehr sich Freddie auch anstrengt, er schafft es einfach nicht, bestraft zu werden. Sam und Carly müssen sich einiges einfallen lassen, um Freddie doch noch in den Klasseraum zu schmuggeln. Doch als sie endlich mit der iCarly-Übertragung anfangen können, platzt plötzlich ihr Lehrer Mr. Howard herein.

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