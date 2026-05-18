iCarly
Folge 6: Raus aus den Schulden
23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Freddie und Carly rechnen Sams Schulden bei ihnen vor: 526 Dollar. Sam lobt, das Geld zurück zu zahlen und bittet die Fans von iCarly um Geld. Dieses kommt säckeweise an, doch es ist rechtswidrig, Geld von Minderjährigen zu fordern.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany