Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
iCarly

Raus aus den Schulden

NickelodeonStaffel 2Folge 6vom 18.05.2026
Raus aus den Schulden

Raus aus den SchuldenJetzt kostenlos streamen

iCarly

Folge 6: Raus aus den Schulden

23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Freddie und Carly rechnen Sams Schulden bei ihnen vor: 526 Dollar. Sam lobt, das Geld zurück zu zahlen und bittet die Fans von iCarly um Geld. Dieses kommt säckeweise an, doch es ist rechtswidrig, Geld von Minderjährigen zu fordern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

iCarly
Nickelodeon
iCarly

iCarly

Alle 2 Staffeln und Folgen