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iCarly

Gut geküsst ist halb gewonnen

NickelodeonStaffel 3Folge 10vom 20.07.2026
Gut geküsst ist halb gewonnen

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Folge 10: Gut geküsst ist halb gewonnen

23 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6

Sam bekommt mit, wie Freddie Carly gesteht, niemals ein Mädchen geküsst zu haben und veröffentlicht dieses Geheimnis auf der Webseite. Spencer will beim Probetraining der Footballmannschaft teilnehmen und Carly soll ihn dafür trainieren.

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