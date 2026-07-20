iCarly
Folge 11: Auto oder Aus
22 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 6
Spencer hat eine Filmrequisite bestellt, die sich als Nachbau entpuppt. Enttäuscht lässt er die Attrappe verschwinden. Unterdessen schlägt der vermeintliche Sohn eines Autohändlers ein Gewinnspiel, bei dem man ein Auto gewinnen kann, vor.
Weitere Folgen in Staffel 3
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon Germany