iCarly
Folge 38: iCarly für Daddy
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Zum ersten Mal kann Carlys Papa die Show live sehen. Da Sam im Knast ist, muss Carly Ersatz finden. Spencer, der zeitgleich ein Date mit Candice hat, will Carly helfen. Doch das endet darin, dass Candice schreiend wegläuft.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3, Season 5: Nickelodeon Germany